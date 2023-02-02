Криминал 02 февраля 2023, 16:30 Мужчину и женщину задержали по подозрению в убийстве девушки в Ленинградской области

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В Ленинградской области правоохранители задержали 44-летнюю женщину и ее 50-летнего супруга, которые подозреваются в смерти 23-летней девушки. Об этом написал сайт Neva.Today.

Случай произошел во вторник, 31 января, в Выборгском районе. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что в ее доме находится труп девушки. Прибывшие на указанное место правоохранители выяснили, что гостья квартиры скончалась от ножевого ранения.

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Стражам порядка также стало известно, что незадолго до смерти погибшая распивала спиртные напитки с хозяином дома. Возбуждено уголовное дело.