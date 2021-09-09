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    09 сентября 2021, 22:38

    Мужчину два года таскали по СИЗО за ложное обвинение в изнасиловании дочери. Жена до сих пор не дает ему покоя

    Иван Степанов, Ирэна Вороник

    Житель Бурятии Денис оказался в очень сложной ситуации: жена однажды уже упекла его в СИЗО на два года, но в итоге суд его оправдал. Но женщина не успокоилась и заваливает правоохранителей заявлениями об угрозах со стороны благоверного. Денис рассказал «360», что сам уже не понимает, как можно повлиять на ситуацию.

    Мужчину два года таскали по СИЗО за ложное обвинение в изнасиловании дочери. Жена до сих пор не дает ему покоя

    Обвинение, которое предъявили Денису несколько лет назад, было очень громким — сексуальное насилие над собственной дочерью. Пока мужчина сидел в СИЗО и длилось расследование, жители его поселка пытались за него вступиться. Они категорически не верили, что Денис на такое способен.

    В итоге суд признал, что сам факт преступления не доказан. Все было якобы известно только со слов жены Дениса. Мужчина был оправдан и выпущен на свободу. Но не подозревал, с какими трудностями ему предстоит столкнуться после освобождения.

    «На меня жена написала заявление, меня арестовали, два года прокатали, выпустили. Никто не извинился. Она ходит и пишет заявления, что я ей угрожаю, что я ее преследую. Я пишу сейчас заявления всяческие, чтобы ее привлекли за ложь. Но никто ничего не делает, то одни не хотят связываться, то другие», — сетует Денис.

    Особенно мужчину возмутило то, что супруга попробовала лишить его родительских прав. Она написала, что Денис два года не помогал ей содержать ребенка. Как возможно было переводить средства, находясь в СИЗО, отец дочери совершенно не понимает. Он пытается как-то повлиять на ситуацию и успокоить свою жену. Говорит, что она просто не дает ему жить.