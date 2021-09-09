Мужчину два года таскали по СИЗО за ложное обвинение в изнасиловании дочери. Жена до сих пор не дает ему покоя

Житель Бурятии Денис оказался в очень сложной ситуации: жена однажды уже упекла его в СИЗО на два года, но в итоге суд его оправдал. Но женщина не успокоилась и заваливает правоохранителей заявлениями об угрозах со стороны благоверного. Денис рассказал «360», что сам уже не понимает, как можно повлиять на ситуацию.

Обвинение, которое предъявили Денису несколько лет назад, было очень громким — сексуальное насилие над собственной дочерью. Пока мужчина сидел в СИЗО и длилось расследование, жители его поселка пытались за него вступиться. Они категорически не верили, что Денис на такое способен.

В итоге суд признал, что сам факт преступления не доказан. Все было якобы известно только со слов жены Дениса. Мужчина был оправдан и выпущен на свободу. Но не подозревал, с какими трудностями ему предстоит столкнуться после освобождения.

«На меня жена написала заявление, меня арестовали, два года прокатали, выпустили. Никто не извинился. Она ходит и пишет заявления, что я ей угрожаю, что я ее преследую. Я пишу сейчас заявления всяческие, чтобы ее привлекли за ложь. Но никто ничего не делает, то одни не хотят связываться, то другие», — сетует Денис.

Особенно мужчину возмутило то, что супруга попробовала лишить его родительских прав. Она написала, что Денис два года не помогал ей содержать ребенка. Как возможно было переводить средства, находясь в СИЗО, отец дочери совершенно не понимает. Он пытается как-то повлиять на ситуацию и успокоить свою жену. Говорит, что она просто не дает ему жить.