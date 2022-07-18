Мужчину чуть не зарезали в пьяной ссоре на детской площадке в Москве

В столичном районе Солнцево мужчину увезли на скорой с детской площадки, рассказал «360» источник в экстренных службах. Приятель практически перерезал ему горло разбитой бутылкой.

Конфликт произошел в квартире на Солнцевском проспекте. Пострадавший и его знакомый были, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. После ссоры один из мужчин вышел на улицу окровавленным.

«Сидела девушка — он возле нее упал на колени и лег на бок. Была большая рана. Как будто горлышком бутылки его ударили и провернули», — рассказал источник.

Находившиеся на детской площадке вызвали скорую и до приезда медиков оказали мужчине первую помощь. Когда его забрали врачи, пострадавший находился в сознании. На вид ему около 50 лет. Увезли мужчину в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Причины конфликта неизвестны.