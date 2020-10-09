Мужчину будут судить за убийство знакомого в Краснодаре

По данным следствия, у мужчин произошел конфликт. Один из них несколько раз ударил ножом второго. После этого он расчленил тело погибшего и закопал его тело возле авторынка.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас дело направлено в суд.