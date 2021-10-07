Мужчину будут судить за убийство в Петербурге

Мужчину будут судить за убийство в Санкт-Петербурге. Он до смерти избил другого мужчину на крыльце магазина. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным следствия, у них произошел конфликт. В результате мужчина избил оппонента. Тот скончался в больнице.

«Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.