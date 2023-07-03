Криминал 03 июля 2023, 17:06 Мужчину будут судить за растление школьницы на юге Москвы СК: 29-летний мужчина пойдет под суд за растление школьницы на юге Москвы https://www.istockphoto.com

Читать 360tv в

В Москве завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юге города, сообщили в Telegram-канале столичного СК.

По данным следствия, с ноября 2019 по апрель 2020 года, находясь в одном из учебных заведений на юге Москвы, мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения.

Реклама

По информации издания «Вечерняя Москва», обвиняемый работал учителем биологии. О нем своему отцу рассказала одна из школьниц, заявив, что тот присылал ей откровенные видео и склонял к интиму. После этого родитель обратился в полицию.

Во время допроса мужчина полностью признал вину. Его заключили под стражу, а дело передали в суд.

Ранее серийного педофила задержали в Подмосковье: житель Егорьевска в течение года совершал преступления против половой неприкосновенности детей в возрасте 10-13 лет и давал им деньги.