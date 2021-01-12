Мужчину будут судить за нападение на собаку в Кургане
Жителя Кургана будут судить за жестокое обращение с животными. Он порезал ножом собаку бывшей супруги. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.
По данным следствия, мужчина поссорился с бывшей супругой у нее дома. После он вышел во двор и напал на собаку женщины. Убежать животное не смогло, так как оно сидело на цепи.
В результате раненную собаку нашла хозяйка. Врачам удалось ее спасти.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Материалы уже переданы в суд.