Мужчину будут судить за мошенничество в Новороссийске

Мужчина обещал помочь в устройстве в морские компании. Таким образом он насобирал с семи клиентов около 1,5 миллиона рублей. После получения денег он перестал выходить на связь.

«Помощи в трудоустройстве никто из жертв подозреваемого не получил. Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.