Мужчину будут судить за мошенничество в Новороссийске
Мужчина из Новороссийска пойдет под суд за мошенничество. Он брал деньги у людей за помощь в трудоустройстве и исчезал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.
Мужчина обещал помочь в устройстве в морские компании. Таким образом он насобирал с семи клиентов около 1,5 миллиона рублей. После получения денег он перестал выходить на связь.
«Помощи в трудоустройстве никто из жертв подозреваемого не получил. Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“», — рассказали в пресс-службе.
Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.