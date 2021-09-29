Мужчину будут судить за ложный донос в Гусь-Хрустальном

Жителя города Гусь-Хрустальный будут судить за ложное заявление в полицию. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчина брал микрокредиты и не смог их отдать. Чтобы снять с себя ответственность, он обратился в полицию и заявил, что займы оформили на него обманным путем.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина брал кредиты сам. В результате он признался в преступлении. Уголовное дело направлено в суд.

Мужчине грозит штраф до 120 тысяч или до двух лет тюрьмы.