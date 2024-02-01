Криминал 01 февраля 2024, 12:56 Мужчину будут судить за изнасилование 11-летней давности в Москве СК: обвиняемый в изнасиловании в 2011 году предстанет перед судом в Москве РИА «Новости»

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В Москве будут судить обвиняемого в изнасиловании, совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, 16 октября 2011 года двое мужчин изнасиловали двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова. После совершения преступления они скрылись.

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Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и назначили современные судебные экспертизы. Проверка данных привела к установлению личности одного из преступников.

Мужчина не признал вину. Подозреваемого заключили под стражу. Его сообщника продолжают искать.

Также столичный СК завершил расследование изнасилования и убийства девушки в Москве в 1997 году. Уголовное дело передали в суд.