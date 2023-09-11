11 сентября 2023, 17:14
Мужчину будут судить в Москве за мошенничество на 308 млн рублей под видом аукциона
Мужчина в Москве похитил 308 млн рублей под видом аукциона по продаже квартир
Учредителя одной из коммерческих организаций будут судить за участие в афере с мнимым аукционом по продаже квартир в Москве, ущерб от которого составил 308 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, злоумышленник вместе с сообщниками убеждал желающих приобрести аукционное жилье, которое, по их легенде, принадлежало одному из столичных университетов и продавалось по низкой цене.
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Чтобы участвовать в торгах, потенциальные покупатели должны были внести обеспечительные платежи и агентские вознаграждения. Аванс составлял 50% от начальной стоимости недвижимости, а остаток суммы предлагалось внести после регистрации перехода права собственности.
Чтобы убедить потенциальных покупателей, соучастники показывали поддельные документы руководства университета и создавали видимость организации аукциона.
Мошенники обещали вернуть деньги в случае проигрыша, но после получения финансов своих обязательств не выполняли.
Ранее телефонные мошенники обманули генерал-полковника в Москве на 635 тысяч рублей.
МВД РФ
Мошенничество
Москва 2023
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