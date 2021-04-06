Мужчину будут судить по делу о насилии над падчерицей на Кубани

Мужчину будут судить по делу о насилии над падчерицей. 42-летнего жителя Кубани обвиняют в том, что он применял по отношению к девочке действия сексуального характера в течение трех лет, написал «Царьград».

Пострадавшая долгое время никому не рассказывала о происходящем. Только в январе текущего года она сообщила о проблемах своим приятелям, которые и написали заявление в полицию. Отмечается, что девушку изъяли из семьи. Она находится в реабилитационном центре. Мать пострадавшей могут лишить родительских прав. Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело направили в суд.