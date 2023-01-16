Криминал 16 января 2023, 13:52 Мужчину арестовали за попытку разбоя в Тюменской области

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В Тюменской области задержали местного жителя, которого заподозрили в попытке разбоя. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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По данным информагентства, пьяный мужчина вооружился топором и попытался ограбить частный дом в одном из районных сел. Он потребовал от 80-летнего хозяина денег, но дочь пенсионера, увидев происходящее, подняла крик, чем спугнула злоумышленника. Грабитель скрылся. Он может провести за решеткой до 12 лет.