Эксклюзив 02 августа 2023, 10:57 Мужчина с гранатой пригрозил устроить взрыв в Уфе Полиция в Уфе перекрыла Нагаевское шоссе из-за мужчины, вышедшего на трассу с гранатой

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Неизвестный мужчина, предположительно вооруженный гранатой, заявил об угрозе взрыва в Уфе, сообщил Shot. По данным Telegram-канала, он находится недалеко от АЗС на Нагаевском шоссе. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

Судя по кадрам, часть трассы, где находится мужчина, оперативно перекрыли, там работают сотрудники полиции. Прибыли сюда и спасатели МЧС.

По словам источника «360», в местных пабликах распространяют данные о том, что у злоумышленника может быть с собой не граната, а бомба. Эту информацию пока не подтверждали. Все обстоятельства случившегося уточняются.