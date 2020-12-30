Мужчине вынесли приговор за убийство мальчика при стрельбе в жестяные банки

В августе прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым стрелял рядом с магазином по банкам. Уточняется, что один из выстрелов попал в голову семилетнего мальчика. Врачи увезли в больницу пострадавшего в тяжелом состоянии. Он находился в медучреждении пять месяцев и в итоге умер.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Когда мальчик скончался, дело переквалифицировали на убийство. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима.