Криминал 09 февраля 2024, 17:46 Мужчине в Москве предложили должность в администрации президента за 100 тысяч евро Baza: аферисты предложили должность в администрации президента за 100 тысяч евро РИА «Новости»

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В Москве мужчина хотел трудоустроиться поближе к Кремлю. Однако он едва не стал жертвой мошенников, которые предложили купить ему должность в администрации президента, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, мужчина, желая получить престижную должность, искал связи. Вскоре на него вышли неизвестные и пообещали устроить его в администрацию президента за 100 тысяч евро.

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В сентябре начались переговоры. Затем встречи и обсуждение плана. В какой-то момент «соискатель» заподозрил неладное и сообщил о новых знакомых и их предложении в полицию.

Деньги за должность мужчина должен был принести 7 февраля в ресторан гостиницы The Ritz-Carlton Moscow на Тверской. Днем он передал аферистам 12 тысяч настоящих евро и муляжей на 88 тысяч. Во время сделки торговцев должностью задержали.

Baza уточнила, что на самом деле аферисты не могли устроить мужчину в АП, поэтому они будут проходить по уголовной статье о мошенничестве, а не о взятке или злоупотреблении полномочиями.

Полицейские также задержали в Москве банду лжериелторов за мошенничество с недвижимостью. Предположительно, они обманули 16 человек.