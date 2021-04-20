Мужчине, убившему свою жену, грозит до 15 лет тюрьмы

Уголовное дело по отношению к 36-летнему жителю Удмуртии готово к передаче в суд. Мужчину обвиняют в том, что он убил свою супругу. Ранее ее тело нашли в поле под Ижевском. Оно имело следы насильственных действий, рассказал сайт Izhlife.

Трагедия произошла на одной из моек автомобилей, где работал обвиняемый. По версии следствия, 2 августа туда приехала его жена, с которой они уже несколько лет были в натянутых отношениях. Во время ссоры мужчина ударил супругу по голове железной трубой, а затем задушил тросом из металла, рассказали в СК по региону.

«В целях сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый вывез тело на автомобиле в лесопосадку на окраине Ижевска, где принял меры к инсценировке нападения на потерпевшую в указанном месте неизвестными лицами», — пояснили в ведомстве.

Дело в ближайшее время направят в суд. Мужчине светит до 15 лет.