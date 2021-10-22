Мужчине, убившему родителей, вынесли приговор на Кубани

Мужчину, убившего своих родителей, приговорили к заключению. По версии следствия, преступление он совершил из-за ограничений в алкоголе. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 10 января 2021 года в Крымском районе на базе отдыха, которая являлась собственностью погибших. Следствие предполагает, что их сын являлся алкозависимым, за что родители отправили его лечиться.

Из-за отсутствия алкоголя мужчина часто вступал в ссоры с отцом. Тогда осужденный решил отомстить родителю, выкрав из сейфа ружье с патронами. Он дождался ухода матери из дома и с близкого расстояния трижды выстрелил отцу в голову. Однако он побоялся, что мать могла услышать выстрелы, и расправился с ней тоже. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.