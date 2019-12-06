Мужчине продали угнанный RAV-4 за 1,3 миллиона рублей в Санкт-Петербурге
Сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами задержали мужчин из Пскова. Предполагается, что один из них продал угнанный автомобиль RAV-4 за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
В январе прошлого года подозреваемые в возрасте 33 и 39 лет продали петербуржцу украденную иномарку. Мужчины подделали паспорт собственника автомобиля. Жители Пскова получили от покупателя 1,3 миллиона рублей и поделили их между собой.
Одного из задержанных ранее уже привлекали к уголовной ответственности за подделку документов.
Сотрудники правоохранительных органов при задержании обнаружили поддельные документы и три мобильных телефона. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».