Мужчине продали угнанный RAV-4 за 1,3 миллиона рублей в Санкт-Петербурге

В январе прошлого года подозреваемые в возрасте 33 и 39 лет продали петербуржцу украденную иномарку. Мужчины подделали паспорт собственника автомобиля. Жители Пскова получили от покупателя 1,3 миллиона рублей и поделили их между собой.

Одного из задержанных ранее уже привлекали к уголовной ответственности за подделку документов.

Сотрудники правоохранительных органов при задержании обнаружили поддельные документы и три мобильных телефона. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».