Криминал 07 июля 2023, 13:19 Мужчине из Пензенской области вынесли наказание за избиение приятеля бутылкой водки

Читать 360tv в

Спасский районный суд Пензеской области вынес наказание 32-летнему мужчине, который во время распития спиртных напитков с приятелем нанес ему тяжкий вред здоровью. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие выяснило, что во время конфликта с другом мужчина ударил приятеля по голове бутылкой водки. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Реклама

Суд назначил обвиняемому три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также мужчина обязан выплатить штраф в 10 тысяч рублей.