Криминал 18 декабря 2023, 12:22 Мужчине из Новосибирской области вынесут приговор после убийства жениха на свадьбе

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В Новосибирской области пройдет суд над жителем Коченевского района, который обвиняется в убийстве жениха на свадьбе в сентябре 2023 года. Между гостями во время застолья произошел конфликт, написал «Царьград».

Как уточнили в СУ СКР по Новосибирской области, во время ссоры обвиняемый взял кухонный нож и нанес приятелю множественные удары в жизненно важные органы. Мужчина умер через некоторое время в больнице.

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Теперь обвиняемому грозит от шести до 15 лет лет заключения.