26 декабря 2023, 14:39
Мужчине из Красноярского края назначили пожизненный срок за убийство 16-летней девочки
В Красноярском крае суд назначил пожизненное заключение мужчине, который убил 16-летнюю девочку. Об этом написал RT, ссылаясь на Telegram-канал региональной прокуратуры.
Убийство произошло в июле этого года в городе Дивногорске. Бывший рецидивист сначала изнасиловал девочку-подростка, а затем увез ее в лесополосу, где лишил жизни.
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Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии особого режима.
Убийства
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