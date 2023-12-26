Криминал 26 декабря 2023, 14:39 Мужчине из Красноярского края назначили пожизненный срок за убийство 16-летней девочки

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В Красноярском крае суд назначил пожизненное заключение мужчине, который убил 16-летнюю девочку. Об этом написал RT, ссылаясь на Telegram-канал региональной прокуратуры.

Убийство произошло в июле этого года в городе Дивногорске. Бывший рецидивист сначала изнасиловал девочку-подростка, а затем увез ее в лесополосу, где лишил жизни.

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Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии особого режима.