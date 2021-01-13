Мужчине дали условный срок за наезд на толпу в Тюмени
Мужчина из Нижневартовска получил условный срок за наезд на толпу около тюменского бара. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на Центральный районный суд.
Также мужчину поставили на учет, где он должен будет отмечаться каждый месяц. При вынесении приговора учли раскаяние подсудимого и его необходимость содержать родителей.
В местном паблике «ВКонтакте» многие остались недовольны приговором. В комментариях считают, что подсудимому назначили слишком легкое наказание.