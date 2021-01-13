Мужчине дали условный срок за наезд на толпу в Тюмени

Также мужчину поставили на учет, где он должен будет отмечаться каждый месяц. При вынесении приговора учли раскаяние подсудимого и его необходимость содержать родителей.

В местном паблике «ВКонтакте» многие остались недовольны приговором. В комментариях считают, что подсудимому назначили слишком легкое наказание.