Эксклюзив 30 августа 2023, 12:26 Мужчина жестко избил подростка в Красноярске Житель Красноярска избил подростка на детской площадке РИА «Новости»

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Взрослый мужчина избил подростка на детской площадке в Красноярске. Медики зафиксировали у пострадавшего разрыв мочевого пузыря, рассказала «360» мама пострадавшего.

«Сын прошел лечение, психологически он не закрылся. Диагноз такой — тупая травма живота и непроникающий разрыв мочевого пузыря. Сейчас он в удовлетворительном состоянии», — сказала она.

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Мама ребенка отметила, что ее 14-летний сын пришел с друзьями на детскую площадку возле дома. В тот момент там работали сотрудники, предположительно, управляющей компании.

«Дети сели, но их сразу начали нецензурно выгонять. При том, что они сразу сказали, что не будут кататься на каруселях», — добавила она.

По словам женщины, после этого к компании подошел мужчина и замахнулся на ее ребенка, который в ответ распылил перцовый баллончик.

«Мужчина кинул в моего сына самокат. Ребенок сам не помнит, упал ли он, или его повалили на землю. Потом нападавший уперся ногой в брюшную полость и начал пытаться наносить удары сыну по голове. Он просто вдавил его. Это то, что видела я по кадрам и что говорили дети», — добавила она.

Мама пострадавшего отметила, что узнала о возбуждении уголовного дела по факту ЧП из СМИ.

«У меня лично такой информации нет. Думаю, что должно выноситься постановление или меня ознакомить с этим. Следователи со мной не связывались, опрашивали ребенка только в первые сутки в больнице», — заключила женщина.

Следственный комитет по Красноярскому краю по факту ЧП завел уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба ведомства.

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