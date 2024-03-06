Криминал 06 марта 2024, 12:07 Мужчина, женщина и стаффорд напали на полицейских, приехавших по вызову в Москве МВД Москвы: мужчина, женщина и собака напали на полицейских, прибывших по вызову РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двое жителей Москвы и собака напали на полицейских, прибывших ночью по вызову в Северном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Экипаж патрульно-постовой службы направили в жилой дом на Коктебельской улице 4 марта по вызову о нарушении тишины в одной из квартир.

Реклама

«За дверью в квартире находились граждане с внешними признаками опьянения, а также собака породы стаффордширский терьер», — отметили в пресс-службе.

Когда дверь открыли, животное набросилось на одного из полицейских. Из-за этого правоохранители использовали табельное оружие.

Сотрудники ППС задержали мужчину и женщину, но те не хотели, чтобы их привлекли к административной ответственности. Они начали словесный конфликт, а затем нанесли полицейским телесные повреждения.

Пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета России сообщила, что после нападения на правоохранителей следователи возбудили два уголовных дела по статье о применении насилия против представителя власти. По данным СК, фигурантами стали 36-летний мужчина и 43-летняя женщина. Им предъявили обвинение и в ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Ранее пьяный пассажир вывихнул плечо полицейскому в аэропорту Внуково. Мужчину задержали за курение возле стойки регистрации и оскорбление сотрудников воздушной гавани.