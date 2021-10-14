Мужчина женился на пенсионерке, которая напала на него с топором

В Томске мужчина сделал предложение пенсионерке, которая напала на него с топором. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Уточняется, что они жили вместе. Пенсионерка ранила партнера топором за то, что он не убирался.

Мужчина сначала утверждал, что получил травмы сам. Потом он в ходе следствия сделал пенсионерке предложение, они поженились.

Женщину приговорили к трем годам условно. Ее супруг сам попросил не сажать женщину в тюрьму.