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    14 октября 2021, 16:14

    Мужчина женился на пенсионерке, которая напала на него с топором

    Пенсионерку приговорили в условному сроку за нападение с топором на мужчину

    Дарья Морозова

    В Томске мужчина сделал предложение пенсионерке, которая напала на него с топором. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Уточняется, что они жили вместе. Пенсионерка ранила партнера топором за то, что он не убирался.

    Мужчина сначала утверждал, что получил травмы сам. Потом он в ходе следствия сделал пенсионерке предложение, они поженились.

    Женщину приговорили к трем годам условно. Ее супруг сам попросил не сажать женщину в тюрьму.