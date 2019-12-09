Мужчина застрелил выглянувшую из окна соседку в Подмосковье

В ночь на воскресенье пьяный 47-летний мужчина в деревне Мясное устроил стрельбу. В результате его действий погибла пенсионерка. Эту информацию «360» подтвердили в ГУ МВД по Московской области.

«Да, данный мужчин задержан, установлена его личность, он передан в следственные органы», — заявил представитель ведомства.

Как «360» сообщил источник в правоохранительный органах, ЧП произошло около 02:00 8 декабря. Житель городского округа Ступино залез на крышу своего дома и открыл огонь.

В какой-то момент в соседнем доме 57-летняя женщина подошла к окну посмотреть, что за шум на улице. Тогда пьяный мужчина выстрелил в нее. Она получила ранение грудной клетки. Ее супруг вызвал скорую, но женщина скончалась по пути в больницу.

Как уточнил источник «360», у стрелка дома обнаружили охотничье ружье, два охотничьих карабина, 44 патрона разного калибра. На крыше, откуда он стрелял, нашли две стреляные гильзы патрона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.