Мужчина застрелил ребенка из ружья под Тулой

Мужчина в деревне Панарино Щекинского района Тульской области застрелил малолетнего ребенка. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Убийство произошло в воскресенье вечером. В деревне под Тулой пьяный 69-летний мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину. Она шла по улице и держала на руках свою двухлетнюю дочь. Пуля угодила в голову ребенка. От ранения девочка скончалась еще до приезда скорой. Женщину доставили в больницу.

Возбудили дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство». Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении под стражу. Место происшествия осмотрели, допросили подозреваемого и свидетелей. Обстоятельства выясняются.