24 ноября 2022, 17:56
Мужчина застрелил прохожих в Крымске
Mash: вооруженный винтовкой мужчина устроил стрельбу по людям в Крымске
Площадь около торгового центра «Славянский» в Крымске стало местом стрельбы. Неизвестный, сообщил Telegram-канал Mash, прикрыл длинноствольную винтовку полотенцем и открыл огонь по людям.
От огнестрельных ранений погибли три человека. Сам стрелок покончил с собой, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.«Предварительно, мужчина застрелил троих», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сам стрелявший тоже погиб.На место прибыли сотрудники полиции и краевого главка Следственного Комитета.
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Пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю заявила, что начала проверку после стрельбы на улице Крымска.В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Стрельба
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