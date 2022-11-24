Важное 24 ноября 2022, 17:56 Мужчина застрелил прохожих в Крымске Mash: вооруженный винтовкой мужчина устроил стрельбу по людям в Крымске Соцсети

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Площадь около торгового центра «Славянский» в Крымске стало местом стрельбы. Неизвестный, сообщил Telegram-канал Mash, прикрыл длинноствольную винтовку полотенцем и открыл огонь по людям.

От огнестрельных ранений погибли три человека. Сам стрелок покончил с собой, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.

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Пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю заявила, что начала проверку после стрельбы на улице Крымска.

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