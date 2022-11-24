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24 ноября 2022, 17:56

Мужчина застрелил прохожих в Крымске

Mash: вооруженный винтовкой мужчина устроил стрельбу по людям в Крымске

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Площадь около торгового центра «Славянский» в Крымске стало местом стрельбы. Неизвестный, сообщил Telegram-канал Mash, прикрыл длинноствольную винтовку полотенцем и открыл огонь по людям.

От огнестрельных ранений погибли три человека. Сам стрелок покончил с собой, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.

«Предварительно, мужчина застрелил троих», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сам стрелявший тоже погиб.

На место прибыли сотрудники полиции и краевого главка Следственного Комитета.

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Пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю заявила, что начала проверку после стрельбы на улице Крымска.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Стрельба

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