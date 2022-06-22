Мужчина застрелил посетителя кафе в Апшеронске. Видео

Мужчина открыл стрельбу в кафе, в Апшеронске Краснодарского края. В результате происшествия, погиб местный житель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. В распоряжении «360» оказались кадры с места нападения.

«Горячеключеским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 28-летнего знакомого его сына (ч.1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, 54-летний мужчина пришел в кафе и начал стрелять по 28-летнему знакомому его сына. Подозреваемый сделал не меньше двух выстрелов. Молодой человек скончался на месте от полученных ранений. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и полиции.

Правоохранители задержали стрелка. Возбуждено уголовное дело. Следствием также будет дана юридическая оценка действиям подозреваемого в части совершения незаконного оборота оружия (ст.222 УК РФ), указано в сообщении пресс-службы ведомства.