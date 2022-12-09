Криминал 09 декабря 2022, 16:07 Мужчина зарубил топором хозяина дома в Ростовской области

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В Ростовской области правоохранители задержали бывшего участника ОПГ, 67-летнего мужчину, который топором зарубил хозяина дома. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.

Убийство произошло в в сентябре этого года в Таганроге. Во время ссоры мужчина нанес хозяину дома несколько ударов топором по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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Злоумышленника удалось задержать спустя несколько дней в Аксайском районе. Сейчас он находится под стражей.

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