09 декабря 2022, 16:07
Мужчина зарубил топором хозяина дома в Ростовской области
В Ростовской области правоохранители задержали бывшего участника ОПГ, 67-летнего мужчину, который топором зарубил хозяина дома. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный СУ СКР.
Убийство произошло в в сентябре этого года в Таганроге. Во время ссоры мужчина нанес хозяину дома несколько ударов топором по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.
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Злоумышленника удалось задержать спустя несколько дней в Аксайском районе. Сейчас он находится под стражей.
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