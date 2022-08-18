Мужчина зарезал знакомого в Ростовской области

Уголовное дело завели на жителя Ростовской области, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчины поссорились, находясь на лестничной клетке жилого дома. В результате один из них ударил ножом оппонента. Пострадавший скончался в больнице чуть позже. В момент убийства нападавший был пьян.

Его задержали. Расследование уголовного дела продолжается.