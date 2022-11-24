Криминал 24 ноября 2022, 12:59 Мужчина зарезал жену в день ее рождения

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Ранее судимый житель Нижнего Тагила нанес смертельное ножевое ранение своей жене. Убийство произошло в день рождения женщины, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что погибшую нашли ее родственники.

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«По одной из версий, причиной жестокой расправы над возлюбленной стала банальная ревность», — дополнил Валерий Горелых.

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Он также добавил, что у мужчины было несколько судимостей: по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как отметили «Дни.ру», конфликт между супругами произошел в ходе праздничного застолья. Обвиняемый ранил свою жену ножом в грудь, от полученных травм именинница скончалась на месте.

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