Житель Бурятии зарезал трех человек, с которыми пила его сестра

Уголовное дело следователи возбудили после того, как приехавшие 15 октября на тушение возгорания пожарные обнаружили в квартире на улице Денисова в Улан-Удэ два трупа. На телах 35-летних мужчин и 54-летней женщины были колото-резаные раны.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина, которому уже предъявили обвинение. На допросе он рассказал, что в день убийства отправился искать свою сестру после телефонного разговора.

Вместе со своими знакомыми мужчина ворвался в квартиру, где, как они думали, находилась в пьяной компании родственница. Она действительно была вместе с собутыльниками. Между ними и ее братом вспыхнула ссора. Пришедший мужчина зарезал хозяина жилплощади, его мать и знакомого. Сестру он заставил смыть следы преступления, поджег мебель и скрылся. Нож злоумышленник выкинул на окраине Улан-Удэ, а окровавленную одежду сжег у знакомой в печи.

В настоящее время решается вопрос об аресте пошедшего на преступление местного жителя.