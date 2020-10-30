Мужчина зарезал свою знакомую из-за шутки о космонавте в Свердловской области

Конфликт между двумя жителями произошел 27 апреля.

50-летняя женщина пришла в гости к своему 53-летнему знакомому. Алкоголь с утра настроил гостью на веселый лад, и она начала называть хозяина квартиры космонавтом, так как еще в советские времена он служил в космических войсках.

«Сам мужчина был против того, чтобы женщина его так называла, и говорил: „Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!“ Вскоре женщина увидела в руках у хозяина квартиры нож, которым он собирался порезать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина на свою беду выкрикнула: „Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!“» — говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

Подогретый спиртным хозяин квартиры долго не раздумывал. Он принял эту фразу как призыв к действию и нанес несколько ударов ножом. Женщина умерла от ран на месте.

Устроивший поножовщину на ровном месте позже все осознал и сам вызвал полицейских. Никуда убегать он не стал. Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». СК завершил расследование этого дела и передал его в суд.

Как рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ни обвиняемый, ни погибшая женщина нигде не работали. Проблем с законом у них не было и на учете у психиатра и нарколога они не состояли. Никаких предпосылок для кровавой развязки этого застолья не было.