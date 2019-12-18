Мужчина зарезал приятеля за отказ уходить домой в Вологодской области
В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Белозерска. Мужчину заподозрили в убийстве приятеля, передает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, труп 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в минувшее воскресенье. «Дни.ру» добавили, что рядом с телом обнаружили окровавленный нож. Выяснилось, что вместе с погибшим в квартире распивали алкоголь еще двое мужчин. Подозреваемого в убийстве задержали.
По его словам, он просил гостя уйти, но тот не отреагировал на просьбу. В итоге вспыхнула ссора, закончившаяся поножовщиной. Оказалось, что задержанный уже привлекался к ответственности за убийство сожительницы. Два года назад мужчина освободился по УДО.