Криминал 09 февраля 2023, 15:53 Мужчина обманул пассажиров аэропорта Уфы на 50 тысяч

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Мошенник обманул четырех пассажиров международного аэропорта Уфы. Злоумышленник попросил у них в долг, однако средства не вернул. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

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Мужчина из Кирова вступал в беседы с пассажирами, которые ждали рейса. Он убеждал их в том, что получил штраф за перевес багажа и просил в долг деньги на его оплату. Средства злоумышленник обещал вернуть после посадки. Таким образом он смог заполучить свыше 50 тысяч рублей. Мужчину приговорили к условному сроку на два года.