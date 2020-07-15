Мужчина «заминировал» клинику в Петербурге, а потом сам сдался полиции
Мужчина позвонил в стоматологическую клинику в Калининском районе Санкт-Петербурга и рассказал, что планирует взорвать заведение. Позже он пошел в полицию и во всем признался. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
После его угроз клинику проверили правоохранители. Ничего опасного там найдено не было, поэтому эвакуацию решили не проводить.
Злоумышленник пришел в полицию тем же вечером и во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.