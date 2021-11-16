Мужчину разыскивают в Коврове Владимирской области по подозрению в убийстве матери и дочери. По предварительной информации, он заколол их ножом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Все произошло в ночь с воскресенья на понедельник. По данным канала, неизвестный проник в квартиру женщин и ударил их ножом в живот и грудь. Пострадавшие 22-летняя дочь и 42-летняя мать скончались на месте.

Преступник скрылся с места преступления, его сейчас ищут. По сведениям канала, за убийством может стоять 22-летний молодой человек, его местоположение пытаются определить.

На прошлой неделе в Подмосковье арестовали мужчину, который выстрелил в свою дочь из травматического пистолета. Пуля попала девушке в голову, его экстренно госпитализировали и прооперировали. Обвиняемым является сотрудник правоохранительных органов.