Криминал 10 января 2023, 13:18 Мужчина заказал убийц для своей жены в Татарстане

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Житель Татарстана подговорил двух своих приятелей, чтобы те под видом ограбления убили его супругу. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, приятели мужчины с топором напали на автомобиль, в котором находились муж и жена. Злоумышленники под видом ограбления нанесли множественные удары 37-летней женщине. Также ранили заказчика преступления, чтобы избежать всякого рода подозрений.

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Медикам удалось спасти жизнь пострадавшей женщине, ее мужа с подельниками задержали.

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