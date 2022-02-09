Мужчина задушил жителя Ростова веревкой

Житель Ростова-на-Дону погиб от рук иностранца, который гостил у него. Злоумышленник задушил пострадавшего веревкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственный комитет Ростовской области.

Ситуация произошла 30 января. Следователи предполагают, что между мужчинами произошла ссора. Взяв веревку, подозреваемый задушил оппонента. Тело он оставил в квартире, а после покинул место происшествия.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Таганроге. Во время допроса иностранец признался в преступлении.