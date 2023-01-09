Криминал 09 января 2023, 22:46 Мужчина задушил свою 97-летнюю бабушку в Перми

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Житель Перми задушил собственную 97-летнюю бабушку 31 декабря. Следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули ему обвинение, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт комитета.

По данным следствия, мужчина задушил свою родственницу из-за личной неприязни. Тело задушенной пожилой женщины обнаружила мать нападавшего, после чего позвонила в экстренные службы.

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В настоящее время обвиняемого заключили под стражу.

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