Криминал 20 января 2024, 22:23 Мужчина задушил друга шнуром от зарядки в Подмосковье СК: мужчина задушил приятеля зарядным шнуром и сдался в Егорьевске Unsplash

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Жителя Егорьевска подозревают в убийстве своего знакомого. Орудием расправы стал шнур от зарядки, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По предварительной версии, 19 января подозреваемый у себя дома задушил своего знакомого шнуром от зарядного устройства из-за личной неприязни. После убийства мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

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«Криминалисты провели осмотр и назначили медицинскую, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизы», — указали в ведомстве.

В Челябинской области молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру. На теле школьницы нашли следы удушения. По версии следствия, 19-летний парень задушил родственницу, а затем добил найденным в заброшенном доме гвоздем.