Мужчина задушил девушку и скрылся в речке в Москве

В Москве накануне ночью мужчина задушил девушку и скрылся. Он переплыл через реку. Его поисками занимается полиция. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Преступление произошло в Свиблове. Жертвой преступника стала 32-летняя женщина. Из-за чего он на нее напал, неизвестно. По данным издания, на крики девушки прибежал прохожий. Но когда убийца его увидел, он быстро прыгнул в речку и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце июля жительницу Санкт-Петербурга нашли убитой на улице. Ее привязали за шею к припаркованной машине и задушили. В преступлении подозревают сожителя убитой, с которым она недавно поссорилась. Она воспитывала двоих несовершеннолетних детей. Первый муж давно умер, других родственников у Анны не было. Подруга погибшей рассказала, что сожитель тащил все из дома и закладывал вещи в ломбард. Мать двоих детей боялась своего сожителя и делала все, что он говорил.