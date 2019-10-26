Мужчина задержан за убийство родителей в Воскресенске

Останки были найдены утром 25 октября в квартире на улице Ленинской.

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В полиции считают, что преступление было совершено «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре».

В подмосковном управлении СК рассказали РЕН ТВ, что расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По данным телеканала, в момент совершения преступления 26-летний мужчина мог находится под воздействием наркотиков.

Убийца нанес супругам множество ударов ножом. Мужчину после расправы он расчленил.

По данным паблика «Плохие новости» во «ВКонтакте», после двойного убийства преступник пошел в закусочную. На выходе его задержали полицейские.