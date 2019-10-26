  • Мужчина задержан за убийство родителей в Воскресенске

    26 октября 2019, 21:47

    Кирилл Фролов

    В подмосковном Воскресенске полиция обнаружила тела супругов — 44-летней женщины и 52-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержан их взрослый сын, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД.

    Останки были найдены утром 25 октября в квартире на улице Ленинской.

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    В полиции считают, что преступление было совершено «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре».

    В подмосковном управлении СК рассказали РЕН ТВ, что расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

    По данным телеканала, в момент совершения преступления 26-летний мужчина мог находится под воздействием наркотиков.

    Убийца нанес супругам множество ударов ножом. Мужчину после расправы он расчленил.

    По данным паблика «Плохие новости» во «ВКонтакте», после двойного убийства преступник пошел в закусочную. На выходе его задержали полицейские.