Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании подростка в Забайкалье | 360°

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27 сентября 2022, 18:52

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании подростка в Забайкалье

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Правоохранители задержали забайкальца, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СК по региону.

По данным следствия, пострадавшая не сразу рассказала родителям о случившемся. После того, как обо всем стало известно, злоумышленника задержали.

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Расследование продолжается. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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