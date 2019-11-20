Мужчина забил соседа до смерти в Башкирии

«Дни.ру» рассказали, что 12 ноября подозреваемый сильно повздорил с 60-летним соседом. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина несколько раз ударил оппонента палкой по голове. Потерпевший скончался на месте. По данным издания, нападавший вывез труп из деревни и выбросил в овраг. Возбуждено уголовное дело.