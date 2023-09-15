Криминал 15 сентября 2023, 12:14 Мужчина забил рукояткой топора 6-летнюю девочку в Красноярском крае Следователи возбудили дело об убийстве ребенка топором в Красноярском крае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители задержали жителя Красноярского края, который зарубил топором шестилетнюю девочку в деревне Тагара. Против него возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 14 сентября к жителю деревни Тагара, который проживал в доме на Школьной улице, пришла соседка вместе с ребенком. Пьяный мужчина стал высказывать претензии о том, что девочка якобы мешает ему.

Реклама

«Затем он вышел из квартиры на веранду, откуда вернулся с рукоятью топора и стал наносить удары девочке по голове», — указали в сообщении.

Мать пыталась оттолкнуть пьяного соседа и прикрыть собой ребенка, однако неадекватный хозяин дома ударил и ее. Девочка скончалась по пути в больницу, не приходя в сознание.

Правоохранители задержали жителя Тагары. Его допросят, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по статье об убийстве ребенка.

Глава СК поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования дела.

Ранее жителя Волгоградской области осудили на 22 года за убийство дочери из-за громкого плача. Он также ударил и угрожал убийством матери, которая пыталась защитить ребенка.