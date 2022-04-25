Мужчина за неделю совершил 13 преступлений в Рязанской области

49-летнего жителя Рязанской области признали виновным в 13 преступлениях, которые он успел совершить всего за одну неделю в 2020 году.

Как сообщает inkazan.ru, в декабре позапрошлого года, будучи в квартире в селе Новый Киструс, он под угрозой убить трех человек, забрал с собой женщину, увез в деревню Ужалье и насиловал ее шесть дней. А в перерывах между этими «занятиями» обокрал несколько домов.

По словам злоумышленника, женщина ушла с ним добровольно, а не под угрозой ножа, и все было «по любви». Однако в суде доказать это не удалось. Теперь семь с половиной лет его домом будет колония строгого режима.