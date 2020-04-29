Мужчина взорвал несколько банкоматов в Тюмени

По данным информагентства, задержанный выбрал несколько банкоматов, которые ночью посещали мало людей. Для совершения преступления он купил газовые баллончики, перчатки, маску и угнал чужое авто.

«Кроме того, мужчина тщательно продумал алгоритм действий», — заметили правоохранители.

После задержания нарушитель сознался в содеянном. Одно уголовное дело возбудили за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, а другое — за попытку покушения на кражу.